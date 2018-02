Japonesa é presa após viver um ano em armário de estranho

Uma mulher foi presa no Japão porque vivia dentro de um despensa na casa de um homem sem ele saber. A polícia japonesa disse ter encontrado Tatsuko Horikawa, de 58 anos, dentro de uma pequena área de despensa da casa com um colchão. Tatsuko disse que não tinha outro lugar para viver. Segundo a polícia japonesa, ela teria vivido na despensa por cerca de um ano, mas não o tempo todo. O dono da casa, de 57 anos, disse ter ficado suspeito quando comida começou a desaparecer de sua geladeira. Ele instalou uma câmera na casa e chamou a polícia depois de ter visto imagens da mulher andando pelo local. Ainda não está claro como a mulher conseguia entrar e sair da casa sem ser descoberta, mas a polícia afirma que ela pode ter morado em uma série de lugares diferentes, inclusive em outras casas da redondeza. O incidente aconteceu na cidade de Fukuoka, no sul do país. Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.