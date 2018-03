Japonesa é reconhecida como a mulher mais velha do mundo

Perguntada sobre o segredo de sua longevidade, a senhora disse que era "cuidar da saúde".

O reconhecimento do Guinness foi um belo presente para Okawa, que comemorará seu 115º aniversário na próxima semana. De acordo com o Instituto de Pesquisa Gerontológica, que verifica as informações de idade para o Guinness World Records, afirmou que ela nasceu em cinco de março de 1898.

Okawa vive em uma casa de repouso em Osaka.

Jiroemon Kimura, a pessoa mais velha do mundo, segundo o Guinness, tem 115 anos e também mora no Japão. O país tem o maior número de centenários no mundo, com mais de 51 mil pessoas que já passaram da marca dos 100 anos. As informações são da Associated Press.