Japoneses afetados por usina nuclear receberão indenização

TÓQUIO - A companhia japonesa Tokyo Electric Power (Tepco), proprietária da usina nuclear Daiichi, em Fukushima, afirmou nesta sexta-feira, 15, que pretende começar a pagar na próxima semana compensações aos moradores da área afetada pelo acidente nuclear. O presidente da Tepco, Masataka Shimizu, disse que cerca de 50 mil famílias, em um raio de 30 quilômetros da usina, podem receber pagamentos de até 1 milhão de ienes, o que totaliza gastos de até 50 bilhões de ienes (cerca de US$ 600 milhões).

Veja também:

Infográfico: Entenda o terremoto e maiores tragédias dos últimos 50 anos

Especial: A crise nuclear japonesa

Arquivo Estado: Terremoto devastou Kobe em 1995

O principal porta-voz do governo, ministro Yukio Edano, disse que as pessoas que receberam ordens de ficar em suas casas também devem obter indenizações. Edano também sugeriu que as pessoas no raio de 30 quilômetros que podem ser afetadas por "evacuações planejadas" também devem estar entre os que receberão indenizações.

Repetindo declarações do governo, o presidente da Tepco disse que não especularia sobre o valor total dos pagamentos aos moradores, pois a situação nos reatores não está sob total controle. Ele disse que a Tepco estuda a possibilidade de cortar empregos, como parte dos esforços para aperfeiçoar operações e liberar recursos para os pagamentos.

"Nós devemos perseguir a racionalização que não considera nada sagrado", disse Shimizu em entrevista à imprensa. "Nós faremos o máximo de esforço para levantar fundos." Um executivo da companhia acrescentou que ela deve ter de vender alguns de seus ativos para liberar fundos para as indenizações.

Pressão

A medida é anunciada na mesma semana em que o governo japonês elevou a classificação da crise nuclear para o nível 7, o mais alto pelos padrões internacionais. Até então, apenas o desastre nuclear de Chernobyl havia chegado a esse nível. Reguladores japoneses avaliou que a usina provavelmente já liberou muita radiação desde que ocorreram várias explosões causadas pela perda da capacidade de resfriamento após o violento terremoto seguido de tsunami em 11 de março.

Como os níveis de radiação aumentaram muito nos dias seguintes ao início da crise, no mês passado, o governo estabeleceu uma zona de isolamento para os moradores que viviam em um raio de até 20 quilômetros da usina. Também foi recomendado aos moradores em uma área entre 21 e 30 quilômetros da usina que evitem sair de suas casas. Mais cedo nesta semana, o governo decidiu também esvaziar total ou parcialmente cinco cidades e vilas nas proximidades da zona original de 20 quilômetros, onde foram registrados níveis preocupantes de radiação.