Japoneses dizem ter achado pegadas do Abominável Homem das Neves Alpinistas japoneses que retornaram de uma montanha no oeste do Nepal disseram nesta terça-feira terem encontrado pegadas do que eles imaginam ser o Abominável Homem da Neves, ou Yeti. "Nós vimos três pegadas que parecem ser de uma criatura humana", disse Kuniaki Yagihara, um membro do Yeti Project Japan, em Kathmandu, após retornar da montanha com fotografias das pegadas. Os alpinistas, equipados com câmeras de longo alcance, filmadoras e telescópios, disseram, no entanto, que não viram ou tiraram qualquer fotografia da criatura. Segundo os aventureiros, a criatura deve viver nas regiões do Nepal e é amplamente considerada pela comunidade científica como um mito. Yagihara, de 61 anos, disse que fotos das pegadas foram encontradas na neve, a cerca de 4.800 metros de altitude, na montanha de Dhaulagiri, oeste do Nepal. "Nós sabemos como são as pegadas de ursos, cervos ou bodes da montanha, e esta não é nenhuma delas", acrescentou ele. "Nós acreditamos que estas pegadas pertencem a um Yeti". (Reportagem de Gopal Sharma)