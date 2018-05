Japoneses inventam camisas e jaquetas auto-refrescantes Roupas auto-refrescantes podem ser coisa de ficção científica, mas para uma empresa japonesa não são apenas sinônimo de bom negócio como também uma maneira de ajudar o meio ambiente. Camisas e jaquetas fabricadas pela Kuchou-fuku --literalmente "roupas ar-condicionadas"-- mantêm seus usuários confortáveis mesmo em um calor sufocante, usando apenas 1/50 da energia de um pequeno ar-condicionado, disse Hiroshi Ichigaya, presidente-executivo da companhia. "Até agora, o conceito de ar-condicionado implicava em resfriar todo o ambiente. Agora, nós podemos refrescar apenas o corpo", disse Ichigaya. Duas pequenas ventoinhas costuradas na parte de trás de cada peça de roupa, equipadas com uma bateria recarregável de bolso, fazem o ar circular por toda a pele do usuário, evaporando o suor e mantendo as temperaturas baixas --um alívio bem-vindo para o verão japonês de temperaturas recordes dos últimos dias. As roupas auto-refrescantes estão disponíveis em dez modelos e em uma grande variedade de cores, todas pelo preço de 11 mil yens (96 dólares). Elas são vendidas na Internet e em um número limitado de lojas. A companhia já vendeu cerca de 5.500 peças desde que entrou no mercado há três anos, a maioria para funcionários de fábricas. Mas, embora refresque as roupas, é improvável que elas virem moda. Como as ventoinhas enchem as peças com ar, elas dão ao usuário um visual corpulento ilusório. "Minha filha não vai usá-las porque a forma (da roupa) não é legal", admitiu Ichigaya. (Por Emi Foulk)