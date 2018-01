Japoneses lutam para resgatar baleias encalhadas Autoridades da cidade costeira de Oura, no sul do Japão, lutam contra o mar revolto e fortes ventos na tentativa de salvar duas baleias encalhadas ao lado de diversas outras que podem ter morrido durante a noite. As 14 baleias cachalote foram encontradas em águas rasas em Oura, na ilha de Kyushu, 980 quilômetros ao sudoeste de Tóquio. Todas as baleias estavam vivas quando foram encontradas, mas a maioria provavelmente morreu mais tarde, disse Yukizo Shimomura, funcionário da prefeitura local. Ele disse que o abdome das baleias ficou preso na areia e os animais sangravam em profusão, deixando as ondas vermelhas. "Esperamos que o tempo permita que iniciemos o resgate em breve."