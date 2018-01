Japoneses são campeões em longevidade O Japão está confirmado como o número um do mundo em matéria de longevidade, tanto para homens como para mulheres, informou hoje o ministério japonês da Saúde e Trabalho. A expectativa de vida para o homem japonês foi de 77,64 anos em 2000 e de 84,62 para a mulher. Em segundo lugar estão os islandeses, com uma diferença de 0,6 anos. A única preocupação das autoridades de Tóquio é a de que as mulheres têm uma vantagem de 6,98 anos sobre os homens.