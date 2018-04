Japoneses se casam em hotel de gelo no norte do país Reuters Um casal celebrou nesta quarta-feira, 6, seu casamento em uma capela de gelo, localizada dentro do resort Alpha Tomamu, no Japão. Segundo o hotel, 17 casais já se casaram no local neste ano. Reuters O hotel, que fica na cidade de Shimukappu, no norte do Japão, tem capacidade para hospedar apenas um casal por vez, e cobra cerca de US$ 140 pela noite, que também inclui um jantar servido em uma mesa de gelo. Reuters