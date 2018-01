Jaroslaw Kaczynski assume como premier da Polônia diante do irmão O líder do partido Lei e Justiça (PiS), Jaroslaw Kaczynski, fez nesta sexta-feira o juramento como primeiro-ministro da Polônia diante de seu irmão gêmeo, o presidente polonês, Lech Kaczynski, acompanhado por toda sua equipe de governo. A única novidade na equipe de Jaroslaw Kaczynski em relação ao governo anterior de Kazimierz Marcinkiewicz, que renunciou no sábado passado, é o novo ministro das Finanças, Stanislaw Kluza. Também esteve presente no palácio presidencial Andrzej Lepper, líder do partido populista Samoobrona, que no governo do novo premier é ao mesmo tempo vice-primeiro-ministro e ministro da Agricultura, o que coloca fim a uma série de rumores sobre uma possível ausência do político no ato de posse. A cerimônia de posse do novo governo abre caminho para sua aprovação parlamentar, que acontecerá na próxima quarta-feira, e a partir de então a Polônia será governada por dois irmãos gêmeos idênticos. O governo de coalizão do PiS com os populistas do Samoobrona e os ultradireitistas católicos da Liga das Famílias Polonesas tem 239 cadeiras, das 460 vagas do Parlamento, e com isso não deverá ter problemas para sua aprovação.