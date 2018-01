Jato particular americano cai nos Alpes franceses Os EUA registraram nesta segunda-feira que um jato particular, com quatro pessoas abordo, caiu nos Alpes franceses. Grupos de resgates já foram enviados ao local, disse a polícia. Testemunhas disseram que o avião monomotor Socata TB-20 Trinidad explodiu em chamas no impacto, perto da cidade de Bordeau no leste de Savoie, de acordo com a polícia. Ainda não foi identificado se houve sobreviventes, já que o terreno é muito acidentado para as unidades de resgate. A partir da estrada mais próxima, é preciso uma caminhada de mais de duas horas até o local.