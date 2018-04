Jatos de combate russos violam espaço aéreo da Ucrânia, informa ministério

Jatos de combate russos violaram duas vezes o espaço aéreo da Ucrânia sobre o Mar Morto durante a noite, informou nesta segunda-feira a agência de notícias Interfax, citando o Ministério da Defesa.

O ministério informou que a Força Aérea ucraniana identificou um jato Sukhoi SU-27 e preveniu quaisquer "ações provocativas", sem dar detalhes.

Defesa - Ucrânia usará "todos os meios possíveis" para se defender de uma ameaça militar russa, disse na segunda-feira o enviado do país à Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE).

"A Ucrânia é uma país pacífico mas irá proteger sua soberania e integridade territorial de uma guerra agressiva com todos os meios possíveis em plena consonância com a carta da ONU", disse o embaixador Ihor Prokopchuk em uma sessão do conselho permanente do órgão de direitos humanos e democracia.

Ele disse que Kiev queria uma revogação imediata da autorização russa para o uso da força na Ucrânia, o retorno de forças militares a suas bases regulares e o estabelecimento do diálogo entre Moscou e autoridades na Ucrânia.