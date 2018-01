Jatos de Israel sobrevoam Líbano e atraem disparos do Hezbollah Jatos militares israelenses sobrevoaram o Líbano nesta quarta-feira, rompendo a barreira do som sobre Beirute e outras cidades do sul e do leste do país e provocando, em resposta à violação do espaço aéreo, disparos das baterias antiaéreas do grupo xiita Hezbollah, disseram fontes da segurança libanesa. Um porta-voz da força de paz da ONU no sul do Líbano, a Unifil, disse em um comunicado que o comandante da Unifil, general Lalit Tweri, ficou ?seriamente preocupado com os grande número de sobrevôos? ocorridos hoje sobre o Líbano. Tweri protestou contra os sobrevôos junto às tropas israelenses e pediu-lhes total respeito à Linha Azul, numa referência à linha fronteiriça entre o Líbano e Israel traçada pelas Nações Unidasapós a retirada israelense de território libanês em 2000. Em Jerusalém, fontes militares não confirmaram os sobrevôos. O grupo libanês Hezbollah, considerado pelos EUA como um grupo terrorista, emitiu um comunicado em Beirute dizendo que sua defesa aérea disparou três vezes contra ?aviões do inimigo sionista que violaram a soberania libanesa no sul do Líbano?.