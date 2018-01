Jatos dos EUA atacam radar iraquiano Jatos norte-americanos atacaram hoje uma instalação de radar no aeroporto da cidade iraquiana de Basora, informaram autoridades em Washington. Este foi o terceiro bombardeio de alvos militares no sul do Iraque nos últimos sete dias. Segundo fontes militares dos EUA, o radar não estava funcionando no momento do ataque, mas havia sido utilizado anteriormente para coordenar ataques das defesas iraquianas contra aviões dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha no sul iraquiano.