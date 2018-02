Jatos dos EUA destroem bases insurgentes no Iraque Jatos norte-americanos realizaram novos ataques aéreos a quatro postos de controle comandados por militantes sunitas no noroeste do Iraque, próximo do local onde estão refugiados membros da minoria Yazidi, em uma montanha. O Exército dos EUA divulgou nota nesta segunda-feira afirmando que os ataques destruíram ou, no mínimo, causaram danos a bases e veículos do Estado Islâmico (antigo Estado Islâmico do Iraque e do Levante) nos arredores da cidade de Sinjar.