Jatos dos EUA escoltam avião da Air France para NY

NOVA YORK - Uma aeronave da Air France que partiu de Paris foi escoltada por jatos da Força Aérea dos Estados Unidos para o Aeroporto Internacional JFK, em Nova York. O avião foi um dos dez voos que receberam ameaças nesta segunda-feira, 25, de que levavam uma arma química a bordo.

O voo 22, da Air France, partiu do Aeroporto Charles de Gaulle e foi alvo de uma ameaça por telefone. A aeronave pouso em segurança no JFK em Nova York, segundo o FBI. A escolta foi realizada "por um excesso de zelo", segundo o FBI.

Os passageiros e as bagagens do avião foram checados, segundo autoridades, e nenhuma ameaça foi descoberta. Segundo a Associated Press, um telefonema anônimo dizia que havia uma arma química a bordo da aeronave. Em comunicado, o FBI disse que não houve incidente nem qualquer risco para os passageiros e tripulantes.

A Air France informou que as ameaças foram recebidas por meio da Administração de Segurança nos Transportes, pouco antes do pouso.

Uma fonte oficial disse que os voos ameaçados eram, em sua maioria, internacionais e a maioria já havia pousado na tarde desta segunda-feira. As ameaças foram qualificadas como indignas de crédito, segundo a autoridade. / DOW JONES NEWSWIRES