De acordo com a SAP, o francês Mirage e o saudita F-15 colidiram depois de decolarem da base aérea de Tabuk, no norte da Arábia Saudita. O piloto saudita e dois franceses conseguiram ejetar seus assentos e chegaram ao solo com segurança, de paraquedas. As autoridades sauditas estão investigando as causas do acidente.