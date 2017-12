Javier Solana se reúne com dirigentes israelenses e palestinos O Alto Representante da União Européia (UE) para a Política Externa, Javier Solana, se reúne com membros do Governo de Israel, e posteriormente viajará à cidade cisjordaniana de Ramala para reunir-se com o presidente palestino, Mahmoud Abbas. Solana, que chegou na noite de sábado em Israel procedente de Beirute, se reuniu na parte da manhã com o ministro da Defesa do Estado Judeu, Amir Peretz, antes de seguir para Ramala, onde se encontrará também com o deputado Saeb Erekat, do movimento nacional Fatah. O alto representante europeu ainda deve reunir-se hoje em Jerusalém com o primeiro-ministro israelense, Ehud Olmert, e concluirá seus contatos políticos com um encontro com a ministra de Assuntos Exteriores de Israel, Tzipi Livni, informaram fontes de sua comitiva. Solana conversará com as autoridades israelenses sobre a aplicação do acordo para o cessar-fogo conforme a resolução aprovada na sexta-feira passada pelo Conselho de Segurança da ONU. O secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, anunciou que o cessar-fogo entre Hezbollah e Israel entrará em vigor na próxima segunda-feira, dia 14 de agosto, às 07h (2h em Brasília).