Jean-Paul Belmondo é hospitalizado na Córsega O ator francês Jean-Paul Belmondo foi hospitalizado hoje na Córsega depois de sofrer um acidente cerebral. Um serviço de resgate da ilha francesa informou que o ator de 68 anos e mais de 70 filmes estava passando férias na casa da modelo francesa Laetitia Casta, quando caiu. A emissora de TV France 3 noticiou que o lado direito do rosto do ator está paralisado, indicando que ele sofreu um derrame. Belmondo é um dos mais famosos atores franceses ao longo dos últimos 40 anos e já trabalhou com praticamente todos os diretores franceses, de Jean-Luc Godard a François Truffaut.