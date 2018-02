Jean Tirole ganha Nobel de Economia

"Jean Tirole é um dos economistas mais influentes de nossos tempos", afirmou em comunicado a Academia Real de Ciências da Suécia, citando o trabalho do francês, que ajudou a elucidar questões centrais, como de que forma os governos devem lidar com fusões ou cartéis e regular monopólios.

Tirole, de 61 anos, vai receber um prêmio de 8 milhões de coroas suecas (equivalentes a cerca de US$ 1,1 milhão).

No ano passado, o Nobel de Economia foi para três norte-americanos que descreveram as forças que movem os preços das ações, de bônus e de moradias. Fontes: Dow Jones Newswires e Associated Press.