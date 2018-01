Jeanne força retirada de 500 mil na Flórida Mais de meio milhão de pessoas estão sendo solicitadas a deixar suas casas na costa leste do Estado americano da Flórida, por causa da ameaça do furacão Jeanne. Um alerta de furacão já foi emitido para toda a costa leste do Estado, e pelo menos 15 condados ? entre eles o da cidade de Miami ? emitiram ordens de saída dos moradores de áreas costeiras, que passam a vigorar neste sábado. O Estado americano ainda está se recuperando dos estragos provocados por três outros furacões que passaram pela Flórida nas últimas semanas ? Charlie (meados de agosto), Frances (início deste mês) e Ivan (na semana passada). Antes de chegar à Flórida, o furacão, com ventos de mais de 160 km/h, deve passar pelo arquipélago das Bahamas, onde as autoridades também determinaram a saída de moradores das regiões costeiras. Bahamas De acordo com o boletim divulgado pelo Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos às 0h deste sábado, hora de Brasília, o Jeanne ? um furacão categoria dois, na escala de força que vai até cinco ? estava a cerca de 510 km a leste da costa sudeste da Flórida. O Centro acredita que o furacão irá se fortalecer, podendo a chegar a categoria três, com ventos de, no mínimo, 178 km/h. Nas Bahamas, a região mais atingida deve ser a do noroeste, a mais próxima à península da Flórida. Essa região também foi duramente atingida durante a passagem do furacão Frances, no início do mês. Um alerta de furacão está em vigor para boa parte das ilhas na região, inclusive New Providence ? onde fica a capital, Nassau. Pelo menos duas pessoas morreram no país durante a passagem do Frances. Miami Na região de Miami, as autoridades determinaram a saída obrigatória dos moradores de uma extensa zona costeira, incluindo a cidade de Miami Beach. Na noite da sexta-feira, porém, poucas pessoas em Miami Beach aparentavam preocupação com a chegada da tempestade. Restaurantes e bares estavam funcionando normalmente e muitos turistas não haviam recebido orientação sobre o que fazer. O prefeito de Miami anunciou que, por enquanto, não há planos de fechar o aeroporto internacional de Miami, onde pousam os vôos da TAM e da Varig vindos do Brasil. A população começou a se preparar nesta sexta-feira para a chegada do Jeanne, recolocando proteções nas portas e janelas de suas casas e indo aos supermercados para comprar mantimentos. As projeções divulgadas pelo Centro e por redes de TV da Flórida indicam que o furacão pode chegar à Flórida na madrugada ou manhã do domingo. Ainda não se sabe ao certo que ponto da Flórida deve ser o primeiro a receber o impacto do olho do furacão. Muitas projeções, porém, indicam que a mesma região atingida primeiro pelo furacão Frances ? a cidade de Palm Beach ? pode ser novamente atingida. Na sua passagem pelo Haiti, no fim de semana passado, o Jeanne causou mais de 1,5 mil mortes. BBC BRASIL.com - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização escrita da BBC BRASIL.com.