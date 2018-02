Jeb Bush se registrou como hispânico ao votar em eleições de 2009

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

NOVA YORK, EUA - O ex-governador da Flórida Jeb Bush, possível pré-candidato republicano à presidência dos Estados Unidos nas eleições de 2016, registrou-se como hispânico ao preencher um formulário ao participar de uma votação, em 2009, segundo informou nesta segunda-feira, 6, o jornal The New York Times.

Na ficha, publicada pelo diário, é possível ver como Bush marcou "hispânico" na alternativa sobre sua origem étnica. O político atribuiu o fato a um erro cometido por ele. "Meu erro! Não acredito ter enganado ninguém!", disse Bush em sua conta no Twitter após a publicação da notícia.

O ex-governador da Flórida, que domina o espanhol e é casado com Columba Bush, uma mexicana, anunciou em dezembro do ano passado sua decisão de "explorar ativamente" sua candidatura à presidência. Segundo muitos analistas, sua conexão com a comunidade hispânica pode ser uma grande vantagem para o político.

My mistake! Don’t think I’ve fooled anyone! RT @JebBushJr LOL - come on dad, think you checked the wrong box #HonoraryLatino — Jeb Bush (@JebBush) 6 abril 2015

Além disso, Bush, filho e irmão de ex-presidentes dos EUA, viveu durante sua juventude por dois anos na Venezuela. O New York Times" acredita que o fato possa ter sido um equívoco, mas ressalta que outros políticos recentemente foram obrigados a dar explicações sobre suas origens.

Entre estes casos mais recentes estão o da senadora por Massachusetts Elizabeth Warren, acusada de ter declarado de forma falsa ser de origem indígena, e do senador hispânico Ted Cruz, que também deseja ser candidato à presidência, e envolveu-se em controvérsia por ter nascido no Canadá.

Cerca de 11 milhões de hispânicos - equivalente a 8,8% do total de eleitores - votaram nas eleições presidenciais de 2012, segundo números oficiais. O Escritório do Censo dos EUA classifica como hispânicos ou latinos os americanos com origem na América Latina ou na Espanha, independente de sua raça. / EFE e AFP