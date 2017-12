Jenna Bush visita favela perigosa de Buenos Aires Jenna Bush, uma das filhas gêmeas do presidente dos Estados Unidos, visitou nesta segunda-feira uma favela dos arredores de Buenos Aires, cidade onde está hospedada há cerca de um mês. Fontes policiais e testemunhas disseram que a filha de George W. Bush esteve em "La Cava", uma perigosa comunidade na localidade de Beccar, aparentemente como parte de uma pesquisa sobre os problemas sociais na região. Ela já fez visitas semelhantes no Panamá e Paraguai. Os porta-vozes comentaram que não é a primeira vez que Jenna Bush vai a "La Cava", cerca de 15 quilômetros ao norte de Buenos Aires. Na semana passada, ela esteve lá para tomar contato com uma entidade dedicada ao desenvolvimento humano e familiar. A imprensa argentina destaca que Jenna ficou na capital argentina por causa da pesquisa organizada pelo Unicef, após o retorno de sua irmã, Barbara, aos EUA. Mas a versão não foi confirmada pela entidade. As filhas do presidente americano foram vistas juntas pela última vez em Buenos Aires no dia 26 de novembro, quando foram ao estádio do Boca Juniors para ver um jogo do Campeonato Argentino.