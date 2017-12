Jerusalém vive atentado mais violento desde 1996 Um extremista islâmico suicida detonou uma bomba dentro de um ônibus lotado de estudantes e trabalhadores na manhã desta terça-feira, às 8h locais (2h de Brasília), no bairro Pat, ao sul de Jerusalém, deixando 20 mortos - incluindo o atacante - e 55 feridos, informou a polícia israelense. O ataque, o mais sangrento contra civis dos últimos seis anos na cidade, acontece no momento em que o presidente dos Estados Unidos, George Bush, prepara a sua mais importante proposta de paz para o Oriente Médio. A explosão ocorreu quando o ônibus estava parado num movimentado cruzamento no horário de maior tráfego de veículos, próximo a um centro comercial. Muitas das vítimas do ataque eram jovens, já que a explosão ocorreu perto de uma escola. O veículo ficou completamente destruído. Um professor disse à Rádio Israel que a maioria dos passageiros era formada por estudantes do bairro Gilo. O primeiro-ministro israelense, Ariel Sharon, foi pessoalmente ao local acompanhar o trabalho de resgate. Segundo a TV estatal, esta é a primeira vez que Sharon comparece ao local de um atentado como primeiro-ministro. Ele condenou o atentado e ratificou a luta contra o "terror palestino". "Esta terrível cena é a continuação do terror palestino, o qual continuaremos lutando para derrotá-lo. O que vemos aqui é mais forte do que qualquer palavra. É interessante saber de que Estado palestino falam", disse indignado. O movimento fundamentalista palestino Hamas reivindicou a autoria do ataque e identificou o suicida como Mohammed al-Ghoul, de 22 anos, do acampamento de Al Faraa, perto da cidade de Nablus. O presidente da Autoridade Nacional Palestina (AP), Yasser Arafat, condenou o atentado, mas insinuou que a responsabilidade é de Israel porque suas forças controlam os territórios palestinos na Cisjordânia. O atentado acontece um dia depois do Exército israelense matar um dos chefes do movimento Al Fatah, Walid Sobeih, na aldeia de El Jader, em Belém. Segundo Israel, Sobeih era encarregado de alistar jovens palestinos que nos últimos meses causaram dezenas de mortes em vários atentados suicidas contra os israelenses. É o primeiro ataque suicida em Jerusalém desde 12 de abril e o mais sangrento desde 25 de fevereiro de 1996, quando 26 pessoas morreram na explosão de um ônibus. Nos últimos 21 meses de confronto, 547 pessoas foram mortas no lado israelense e 1.712 no lado palestino.