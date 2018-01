Jesuítas criticam imprensa dos EUA Uma influente revista dos jesuítas próxima ao Vaticano criticou a imprensa americana, pelo "mórbido e escandaloso" tratamento por ela dado ao escândalo de abuso sexual de alguns sacerdotes, indicando que o fato reflete uma crescente atitude anticatólica nos EUA. O artigo, que será publicado no sábado na revista Civiltà Cattolica, disse que não se trata de minimizar o problema, que considerou "uma tragédia" para a Igreja Católica. Mas perguntou por quê a Igreja Católica americana foi submetida "ao fogo cruzado das suspeitas, acusações violentas, recriminações e processos judiciais que exigem milhões de dólares em indenização, como se o fenômeno da pedofilia fosse restrito ao clero católico". O artigo denuncia que se está espalhando pelos EUA uma atitude "anticatólica" e "antipapal" desde que o papa se pronunciou contra a Guerra do Golfo de 1991, e pediu "justiça e não vingança" após os atentados de 11 de setembro e na recente onda de violência no Oriente Médio. O artigo destacou a grande quantidade de jornalistas que assistiram à cúpula de cardeais em abril na Santa Sé. Essa mobilização, indicou, deu a impressão de que "o assunto esteve acompanhado por uma curiosidade mórbida e escandalosa".