´Jesus´ nu de chocolate gera protesto de católicos nos EUA Um grupo católico nos Estados Unidos pediu que uma exposição que inclui uma escultura de Jesus Cristo nu, feita de chocolate, seja boicotada. A escultura de chocolate ao leite tem 1,8 metros de altura e 90 quilos, criada pelo artista Cosimo Cavallaro, será exposta na Lab Gallery em Manhattan, Nova York. Bill Donohue, a Liga Católica, que se auto-intitula a maior organização de defesa de direitos civis dos católicos do país, disse que a mostra "é um dos piores ataques já feitos contra a sensibilidade cristã". A Liga Católica também criticou a data escolhida para a abertura da exposição, a próxima segunda-feira, na Semana Santa. "O fato de eles terem escolhido a Semana Santa mostra que esta exposição teve sua data escolhida deliberadamente", diz Donohue no site da Liga Católica. O diretor da galeria, Matt Semler, disse que a proximidade da Páscoa é uma infeliz coincidência. Cavallaro é conhecido por obras feitas com comida. Em 1999 ele cobriu um quarto de hotel em Washington com mozarela derretida. Outras obras dele é uma instalação com vários quilos de presunto fatiado em cima de uma cama. A Liga Católica disse que conclamou católicos e outras organizações religiosas a boicotarem o hotel em que fica a galeria. "A única coisa que as pessoas que operam o hotel entendem é quando são afetados no bolso", disse a organização. "Eles tem sorte de não reagirmos como extremistas muçulmanos quando se sentem ofendidos", diz Donohue. O escultor Cosimo Cavallaro deu à obra o título de My Sweet Lord (Meu Doce Senhor, em tradução livre).