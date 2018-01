Jesus teria se convertido ao islamismo na época de Maomé, diz Kadafi O líder líbio Muamar Kadafi, afirmou durante um discurso numa mesquita de Banjul, capital da Gâmbia, que Jesus Cristo teria se convertido ao islamismo, se tivesse vivido na época de Maomé. A agência de notícias líbia Jana afirmou que o discurso de sexta-feira foi ouvido por milhares de fiéis interessados nas palavras de Kadafi. "Sabem por que Maomé veio depois de Jesus Cristo? Porque Alá quis copiar as partes boas das diferentes religiões para fazer do Islã a religião verdadeira, o alicerce de todas", disse Kadafi. O líder líbio acrescentou que leu os evangelhos mas que seus conteúdos "não convenceram". "O único evangelho válido é o quinto, a chamada Bíblia de Bernabé, desaparecida, na qual se diz que um profeta chamado Maomé chegará após Jesus Cristo, cujos adeptos deverão seguir o novo profeta", disse, segundo a versão do discurso fornecida pela agência líbia.