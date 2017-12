Jiang Zemin chega à Rússia para reunir-se com Putin O presidente russo, Vladimir Putin, insistiu hoje que a crescente amizade de seu país com o Ocidente não ameaça sua "sociedade" com a China. O presidente chinês, Jiang Zemin, chegou hoje à antiga capital imperial russa de São Petersburgo, onde a Organização para a Cooperação de Xangai, de seis nações, promoverá sua reunião de cúpula na sexta-feira. O grupo, liderado por Rússia e China, também inclui quatro repúblicas da Ásia Central que antes pertenciam à União Soviética: Casaquistão, Tajiquistão, Usbequistão e Quirguistão. Em entrevista ao jornal chinês Diário do Povo, Putin indicou que os dois países poderiam criar "um arco de estabilidade desde a China até a Rússia e o Atlântico", que terá "organizações regionais tanto no Oriente como no Ocidente, unidas em uma mesma idéia: a da criação de um mundo multipolar e com a responsabilidade de zelar pelo futuro da humanidade". Durante a década de 90, Rússia e China desenvolveram o que qualificaram como "cooperação estratégica" em um esforço para erigir o que qualificam de mundo multipolar - uma idéia destinada a combater a hegemonia mundial dos EUA. No entanto, o sólido apoio de Putin à guerra contra o terrorismo impulsionada pelos Estados Unidos conduziu a uma significativa melhora nas relações do governo de Moscou com o Ocidente. Esta melhora se refletiu no acordo de redução de armas nucleares subscrito no mês passado entre a Rússia e os Estados Unidos, além da assinatura de um pacto com a OTAN, que torna a Rússia um sócio limitado da Aliança Atlântica.