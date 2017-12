Jihad assume autoria de segundo atentado Os extremistas islâmicos do Jihad assumiram hoje, de Damasco, a autoria da explosão de um segundo carro bomba no centro de Jerusalém. Os terroristas enviaram mensagens via faz às agências internacionais de notícias. Ninguém ficou ferido neste segundo atentado. Hoje, por volta das 9h da manhã (3h, horário de Brasília), um segundo carro bomba foi detonado em Israel. O carro estava nas imediações do local onde um outro carro bomba foi detonado ontem à noite. A explosão aconteceu perto da Catedral Ortodoxo Russa e da Corte Judicial.