Jihad começa a retaliar morte de líder Um soldado israelense morreu e um outro ficou ferido hoje na explosão de uma bomba colocada por militantes do grupo Jihad Islâmica em uma estrada próxima a um assentamento judeu na Faixa de Gaza, informou o Exército de Israel. O Jihad assumiu a responsabilidade pelo ataque em um comunicado enviado à Associated Press no Líbano. A nota diz que o ataque foi a primeira retaliação ao assassinato de um dos líderes do grupo, Iyad Sawalha, pelos militares israelenses. O soldado, identificado pelos militares israelenses como Medin Grifat, de 23 anos, foi morto e seu companheiro ficou ferido na detonação da bomba enquanto realizavam uma patrulha em uma área próxima ao assentamento de Netzarim.