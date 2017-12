Jihad Islâmica assume autoria do atentado que deixou 19 mortos em Israel O grupo Jihad Islâmica assumiu a autoria do ataque cometido pouco depois das 14 horas contra o restaurante Maxim, situado na avenida da popular praia de Haifa e cujos donos são israelenses e árabes. O chefe da Polícia Nacional no norte de Israel, Iaacov Borowsky, disse que o atentado suicida foi cometido por uma mulher, que teria matado, a tiros, um segurança do lugar antes de detonar os explosivos que levava amarrados ao corpo. Além da suicida, pelo menos 19 pessoas morreram, entre elas cinco crianças, e cerca de 55 ficaram feridas, informaram fontes policiais. O atentado, que ocorreu durante o sabat judaico e um dia antes do início do feriado de Yom Kippur (Dia do Perdão), aparentemente teve como objetivo pressionar o governo israelense a rever sua ameaça de "remover" o presidente palestino, Yasser Arafat. Ele também ocorreu após o governo de Israel ampliar a construção do muro de segurança que invade partes do território palestino e anunciar a construção de 500 novas casas em assentamentos judaicos. Funcionários de um hospital da cidade informaram que há muitas crianças entre os feridos. "Foi uma forte explosão. Foi horrível", disse uma testemunha, identificada apenas como Eliad, à TV. Na sexta-feira, o grupo militante islâmico Hamas disse que a barreira que Israel está construindo na Cisjordânia não impedirá os ataques contra os israelenses e levará o plano de paz promovido pelos EUA, o chamado mapa da estrada, ao fracasso. Este é o primeiro ataque suicida desde os atentados de 9 de setembro, perto de uma base do Exército em Tel-Aviv e contra um café em Jerusalém, que deixaram 15 mortos.