Jihad Islâmica e Hamas desafiam Israel e Arafat As organizações fundamentalistas Jihad Islâmica e Hamas aproveitaram o atentado de hoje em Megiddo, que causou a morte de 17 pessoas - incluindo o suicida -, para aprofundar seu ataque a Israel e enfatizar seu desafio ao líder palestino Yasser Arafat. "O atentado no norte de Israel representa um desafio para a Autoridade Palestina (AP) e para seu presidente Arafat", afirmou hoje Ramadan Shallah, secretário-geral da Jihad Islâmica ao reivindicar em Damasco a nova missão suicida. "Nesses dias, cada palestino que respeite seu povo deve resistir à ocupação israelense. A AP está desperdiçando seu tempo. O inimigo ocupa nossas terras e comete crimes gravíssimos. Nós não ficaremos em silêncio diante de tudo isso" disse Shallah. O dirigente da Jihad Islâmica acusou diretamente a AP de ter reiniciado o diálogo com Israel e os Estados Unidos, apesar da contrariedade da população palestina. Ameaças Ao mesmo tempo, Shallah lançou uma advertência ao diretor da CIA, George Tenet, que está no Oriente Médio para tentar reorganizar os serviços de segurança da AP. "Tenet veio aqui para garantir a segurança de Israel. Deve partir rapidamente e não se ocupar de questões palestinas. Israel não terá segurança até que não ponha fim à ocupação", afirmou. Por sua parte, o movimento fundamentalista palestino Hamas, que, assim como a Jihad Islâmica, rechaçou um convite de Arafat para se somar ao novo governo palestino, criticou a imediata condenação do atentado desta manhã feita pela AP. Além disso, afirmou: "A honra do povo palestino é mais preciosa que o sangue daqueles que usurpam nossa terra. A AP se colocou em uma posição embaraçosa ao aceitar os acordos de Oslo (com Israel, em 1993). É hora de reduzir a distância que existe entre a AP e o povo palestino".