Jihadista acusado de envolvimento nos atentados de 11 de setembro é capturado na Síria

BEIRUTE – Um jihadista alemão de origem síria acusado de envolvimento nos atentados de 11 de setembro de 2001 nos EUA foi capturado na quarta-feira 18 por forças curdas na Síria, informou o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH).

“Mohamed Haydar Zammar foi capturado pelas forças de segurança curdas no norte da Síria e seu interrogatório segue em andamento”, disse um comandante curdo. O OSDH, que citou fontes da liderança síria curda, explicou que Zammar está sendo investigado em um centro de detenção das forças de segurança curdas Asayish na Síria, após ter sido capturado em uma data não divulgada.

A investigação é realizada por um comitê conjunto da inteligência das Forças da Síria Democrática (FSD), uma aliança armada liderada por milícias curdas, e da coalizão internacional liderada pelos EUA.

O Observatório lembrou que Zamman, que tem cerca de 50 anos, é acusado pelos EUA de envolvimento nos atentados de 2001. Acredita-se que ele possa ser o recrutador dos terroristas que realizaram os ataques.

De acordo com a ONG, o suspeito já havia sido capturado uma vez no Marrocos em 2001 pelas forças governamentais sírias, mas acabou sendo libertado em 2013. Além de ser membro da Al-Qaeda, Zammar se uniu ao grupo jihadista Estado Islâmico (EI), que proclamou um califado na Síria e no Iraque em junho de 2014. / EFE e AFP