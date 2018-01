Jihadistas detidos na França preparavam atentado para o dia 1º

PARIS - Os quatro supostos terroristas detidos em Estrasburgo no fim de semana passado preparavam um atentado na França para o dia 1º e, da mesma forma que outro detido em Marselha na mesma operação, eram "teleguiados" da Síria ou do Iraque pelo Estado Islâmico (EI).

A informação foi divulgada nesta sexta-feira, 25, em entrevista coletiva pelo promotor de Paris, François Molins, que afirmou que não foi possível estabelecer exatamente qual era o objetivo desse atentado.

O promotor confirmou que os cinco supostos terroristas tinham recebido as mesmas instruções do mesmo interlocutor, das regiões da Síria ou do Iraque controladas pelo EI, para obter armas e explosivos.

Segundo as filtragens dos últimos dias na imprensa, um dos quatro homens capturados em Estrasburgo, que eram amigos há bastante tempo e se comunicavam por uma rede fechada através de uma linha telefônica específica, tinha confessado aos policiais que entre seus alvos estavam centros de comando da polícia na região de Paris.

Molins afirmou que os cinco - detidos na madrugada de domingo - seriam apresentados hoje perante juízes e devem ser acusados por preparar ações terroristas, aquisição, posse e transporte de armas, e previsivelmente terão a prisão provisória solicitada.

Os quatro presos em Estrasburgo têm 36 e 37 anos e são franceses, embora dois deles tenham dupla nacionalidade, um da Tunísia e outro do Marrocos.

Foram confiscadas armas (basicamente pistolas e munição) e documentos em papel e no computador que põem em evidência seus vínculos com o EI, pois glorificavam a ideia de morrer como mártires e juravam lealdade a essa organização, além de proferir "ameaças" contra a França.

Além disso, o marroquino detido em Marselha (identificado como Hicham E, de 46 anos) também recebia instruções de um interlocutor que se situa na zona controlada pelo EI na Síria e Iraque, para ter acesso às armas.

De fato, Hicham E., que era residente em Portugal desde 2013, tinha viajado nos últimos anos pela Europa com documentação falsa, não tinha domicílio fixo na França e levava, ao ser detido em Marselha, € 4.281 que os investigadores acreditam que eram para comprar armas.

Em um computador apreendido no domicílio de um dos detidos em Estrasburgo, havia um texto no qual se falava da possibilidade de uma entrega de armas, assim como indicações com coordenadas de GPS para se dotar de armamento e munição.

Dois dos supostos terroristas da célula de Estrasburgo, Hicham M. e Yacine B., foram detectados na fronteira da Turquia com a Síria em março de 2015, uma viagem que realizaram passando pelo Chipre.

Também o marroquino detido em Marselha esteve nessa fronteira e foi expulso da Turquia no verão de 2015 por ter tentado entrar na Síria.

Molins insistiu que os elementos disponíveis provam que os cinco eram "teleguiados" desde as áreas dominadas pelo EI na Síria e Iraque, embora reconheceu que ainda não havia elementos que demonstrassem que os presos em Estrasburgo tinham mantido contatos diretos com o detido em Marselha. / EFE