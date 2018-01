Jihadistas fecham três faculdades no Iêmen

ÁDEN, IÊMEN - Jihadistas obrigaram três faculdades da Universidade de Áden, no sul do Iêmen, a fecharem suas portas por permitir que homens e mulheres frequentem os mesmos ambientes, indicaram testemunhas.

Trata-se do segundo incidente desse tipo em Áden, segunda maior cidade do Iêmen, onde os grupos rivais da Al-Qaeda e do Estado Islâmico tiraram proveito do caos que surgiu após o início da guerra civil no país.

Na terça-feira, homens armados forçaram os estudantes das faculdades de administração, direito e engenharia a deixarem as salas de aula antes de fecharem as portas dos prédios, indicaram os estudantes.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Nada de homens e mulheres juntos. Nós advertimos", afirmaram os jihadistas, segundo estudantes que indicaram que as autoridades não agiram para impedir a ação.

Nenhum grupo reivindicou o ato até o momento, mas testemunhas afirmaram que os jihadistas envolvidos tinham ligações com Ayman Askar, chefe de uma milícia local conhecida por manter laços com a Al-Qaeda e o Estado Islâmico. /AFP