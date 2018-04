Jimmy Carter chega a Gaza para se reunir com o Hamas O ex-presidente norte-americano Jimmy Carter entrou hoje na Faixa de Gaza para se reunir com representantes do governo local, liderado pelo grupo islâmico Hamas. Carter afirma ter a intenção de persuadir os líderes do Hamas a aceitar as condições internacionais para o encerramento de um boicote ao grupo, considerado "terrorista" por Israel, pelos Estados Unidos e pela União Europeia (UE).