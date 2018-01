Jimmy Carter inicia amanhã visita histórica a Cuba O ex-presidente americano Jimmy Carter inicia amanhã uma histórica visita de cinco dias a Cuba com a qual pretende ajudar a quebrar o gelo nas relações entre os dois países, inimigos políticos há mais de quatro décadas. Carter levará um recado do Departamento de Estado para o presidente cubano, Fidel Castro: "É tempo de uma rápida e pacífica transição para a democracia em Cuba." Carter "deveria também insistir com as autoridades cubanas para respeitarem os direitos do povo cubanos de liberdade de expressão, reunião e de escolher seus líderes", disse o porta-voz do Departamento de Estado, Richard Boucher. Durante a visita, Carter se reunirá com funcionários cubanos, visitará centros educacionais e de saúde e uma fazenda cooperativa e jantará amanhã com Fidel Castro, que o convidou para a visita. Carter pretende passar seu último dia na ilha, quinta-feira, em reuniões com grupos defensores dos direitos humanos e religiosos. O ex-presidente Jimmy Carter é o americano de mais alto escalão a visitar a Cuba fidelista. Ele disse que pretente usar a visita para tentar abrandar o embargo americano de décadas contra Cuba e diminuir as restrições para viagens entre Cuba e EUA e vice-versa. Hoje, Fidel Castro negou veementemente as acusações americanas de que Cuba esteja tentando desenvolver armas biológicas. "São mentiras", disse Fidel na televisão, exigindo que os EUA apresentem "nem que seja a mínima prova" das acusações, feitas segunda-feira pelo subsecretário de Estado John Bolton. "A única verdade no que Bolton disse é que Cuba fica a 150 quilômetros dos Estados Unidos", ironizou Fidel em seu estilo característico.