Jimmy Carter pede mais pressão contra Sharon O ex-presidente norte-americano Jimmy Carter acusa o primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, de querer negar aos palestinos o direito à existência política e pediu ao governo dos Estados Unidos que exerça mais pressão sobre Israel para obter uma "paz justa". Em um artigo assinado por ele e publicado neste domingo pelo jornal norte-americano The New York Times, o presidente que obteve o acordo de paz entre Israel e Egito em 1979 citou exatamente este modelo como exemplo: é preciso ceder território em troca de reconhecimento diplomático. Carter pediu aos países árabes que alcancem acordos similares com Israel. "Existe um caminho para a paz: a resolução 242 da Organização das Nações Unidas, em sua última expressão com a proposta do príncipe herdeiro saudita Abdullah", escreveu o ex-presidente norte-americano. Carter também acredita ser necessário haver acordos sobre o status de Jerusalém e o problema dos refugiados de guerra palestinos. Na opinião do ex-chefe de Estado, Jerusalém Oriental deveria ter uma administração conjunta, que permitisse acesso aos lugares sagrados. Com relação ao direito do retorno dos refugiados, Carter observa que isto pode ser resolvido com a permissão da repatriação de um número limitado de refugiados e uma garantia de "indenização justa" aos demais.