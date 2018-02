Jimmy Carter reverencia trajetória política de Chávez

"Nós conhecemos um homem que expressou uma visão para trazer profundas mudanças em seu país para beneficiar especialmente as pessoas que se sentiram negligenciadas e

marginalizadas", escreveu Carter em um comunicado. "Apesar de não termos concordado com todos os métodos seguidos por seu governo, nós nunca duvidamos do compromisso de Hugo Chávez para melhorar a vida de milhões de seus compatriotas".

Ainda nos EUA, o embaixador russo Vitaly Churkin na Organização das Nações Unidas chamou a morte de Chávez de uma tragédia. "Ele foi um grande político para seu país, para a América Latina e para o mundo. Ele desempenhou um papel muito importante no desenvolvimento das relações entre Venezuela e Rússia", disse Churkin, acrescentando que se sente muito triste pela partida de Chávez. As informações são da Associated Press.