Jipe fica descontrolado na Índia; morrem 13 de uma mesma família Treze pessoas de uma mesma família morreram quando seu jipe ficou descontrolado numa estrada no norte da China e caiu em um precipício de centenas de metros. Apenas uma pessoa que estava no jipe lotado sobreviveu ? uma garota de nove anos de idade que foi levada para um hospital da região com ferimentos leves. ?Encontramos todos os 13 corpos?, informou Navin Chandra Sharma, uma autoridade do local, próximo do Himalaia e da fronteira com a China, no estado de Uttaranchal. As estradas ali são estreitas e cheias de curvas abruptas, e muito usadas por milhares de turistas do mundo todo.