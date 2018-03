Jipe-robô Curiosity pousa em Marte, afirma Nasa

PASADENA, CALIFÓRNIA - O jipe-robô Curiosity, que integra um projeto de US$ 2,5 bilhões da Nasa, fez um pouso dramático em Marte às 22h32 neste domingo no horário da Califórnia (2h32, de segunda-feira, no horário de Brasília), marcando com sucesso a mais sofisticada tentativa de exploração da história.

"Pouso confirmado", disse um membro da missão de controle do Laboratório de Propulsão a Jato da Nasa, o que foi saudado com aplausos pela equipe nos Estados Unidos. "Estamos com as rodas do jipe-robô Curiosity em solo marciano. Oh, meu Deus", reforçou o membro da missão de controle da Nasa.

Uma imagem empoeirada de rodas da sonda na superfície marciana, tomada de uma câmera na traseira do veículo, confirmou a chegada do Curiosity e de seu aparato sofisticado em Marte, cujo propósito será encontrar sinais de que já houve vida naquele planeta.

Assim que o pouso ocorreu, o presidente dos EUA, Barack Obama, disse que a "chegada do Curiosity a Marte é uma façanha tecnológica sem precedentes".

Alguns minutos antes do pouso, a equipe já havia comemorado os primeiros sinais emitidos pelo Curiosity, assim que o jipe-robô entrou na atmosfera marciana. As informações são da Dow Jones.