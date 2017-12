Joalheiro enriqueceu com morte de Somoza Um joalheiro paraguaio enriqueceu com lingotes de ouro entregues a ele por Anastasio Somoza. O ex-ditador nicaragüense pediu ao ourives que fabricasse jóias para suas amantes, mas não pode retirar a mercadoria por ter sido assassinado por um comando guerrilheiro há 22 anos, em 17 de setembro de 1980, informou nesta quarta-feira o jornal local Diario Popular. O jornal manteve em sigilo a identidade do ourives, mas informou que ele vive em Luque, cidade situada a 15 quilômetros de Assunção e famosa pela produção de artigos em ouro e prata e artesenato local. Segundo o Diario Popular, o joalheiro era de origem humilde, mas enriqueceu após a morte de Somoza e retirou-se da atividade. Citando como fontes ex-funcionários do joalheiro, o jornal relatou que ele recebeu pelo menos 10 lingotes de ouro de um quilo cada das mãos de Somoza quando este chegou ao Paraguai em julho de 1979. De acordo com o relato, no dia de sua morte Somoza deveria retirar uma das valiosas jóias que encomendou, denominada "Colar do Nilo", mas faleceu horas antes do momento previsto para a entrega. Apenas o ex-ditador e seu motorista, César Gallardo, tinham conhecimento da encomenda. Como o chofer também morreu no atentado, ninguém reivindicou a jóia. As peças foram guardadas pelo joalheiro por um longo tempo, até que ele desistiu de esperar que alguém reivindicasse a encomenda e ficou com o tesouro. Ainda segundo o Diario Popular, o filho do ourives deu seqüência ao trabalho do pai e confecciona as melhores jóias de ouro fino de Luque.