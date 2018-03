Joalheiros dos EUA se unem em boicote a gemas de Mianmar A Cartier se juntou à Tiffany no boicote a pedras preciosas de Mianmar, como rubis e safiras, por causa da sangrenta repressão da Junta Militar birmanesa aos recentes protestos pró-democracia no país. A Cartier, de propriedade da empresa Richemont SA, disse ter parado de comprar gemas extraídas de Minamar e exigiu que seus fornecedores certifiquem que não vendem pedras oriundas da antiga Birmânia. A Tiffany & Co parou de comprar rubis de Mianmar em 2003, quando o Congresso dos EUA aprovou uma lei que proíbe a importação de produtos birmaneses --embora com uma exceção para pedras birmanesas que sejam cortadas e polidas em outros países. A entidade Joalheiros da América, que representa 11 mil joalheiros norte-americanos, inclusive Cartier e Tiffany, pediu ao Congresso que emende a lei de modo a incluir todas as pedras preciosas extraídas em Mianmar. "Isso vai se tornar uma questão contenciosa demais, porque muitos mercadores de gemas não consideram que seja um assunto que vale a pena mexer. É uma vergonha", disse Brian Leber, joalheiro de Illinois que desde 2002 parou de comprar pedras birmanesas. A associação quer que seus membros busquem garantias dos fornecedores de que estes não estão conscientemente vendendo pedras oriundas de Mianmar, ao menos até que o país inicie um processo de reformas democráticas. No mês passado, pelo menos dez pessoas foram mortas por disparos de soldados contra manifestantes nas ruas de Yangon. Monges budistas foram os principais líderes dos protestos, que reuniram até 100 mil pessoas e foram os maiores em 20 anos no país. A repressão provocou indignação internacional. A entidade dos joalheiros disse ter tomado medidas imediatas para informar seus membros sobre a situação de Mianmar e os aconselhou a buscar "fontes para suas pedras preciosas que respeitem os direitos humanos".