João Paulo II abre comemorações dos 25 anos de papado Em meio à crescente preocupação com sua saúde, o papa João Paulo II agradeceu, hoje, pelos 25 anos de seu pontificado e pediu ajuda para continuar, na abertura das cerimônias das bodas de prata. O pontífice de 83 anos falou aos fiéis da janela dos aposentos papais, que domina a Praça de São Pedro, com voz débil, um dia após o Vaticano ter negado informações de que ele estaria submetendo-se à hemodiálise. Durante o encontro, João Paulo II falou da missa que oficiará terça-feira para celebrar sua eleição, no dia 16 de outubro de 1978, e lembrou sua primeira aparição como papa em São Pedro. Depois dirigiu-se especialmente aos jovens, como futuro da Igreja e sua esperança. ?Devo reconhecer que a resposta dos jovens tem sido verdadeiramente alentadora?, disse, num discurso no qual teve de parar duas vezes para recobrar o fôlego. ?Hoje quero agradecer-lhes por haverem estado sempre perto de mim, durante estes anos, e desejo que saibam que continuo contando com eles." Também agradeceu a todos que tem rezado por ele, através dos anos, e deu graças a Deus ?por sua ajuda previdente e contínua?.