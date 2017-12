João Paulo II acende o círio da paz O papa João Paulo II acendeu a chama do ?círio da paz? que permanecerá acesa até a meia-noite, quando tradicionalmente o papa celebra a Missa do Galo. João Paulo II abençoou milhares de fiéis que se concentravam sob uma chuva gélida, na praça São Pedro, para participar de uma oração. A pequena cerimônia terminou com uma vigília pela paz e com a inauguração do presépio com figuras gigantes montado na praça que este ano foi cercada por medidas especiais de segurança. Os fiéis levaram os primeiros presentes ao menino Jesus, segundo a tradição cristã que reproduz a cena ocorrida em um estábulo de Belém. Entre as pessoas presentes, destacavam-se um mendigo da estação de trem de Roma e várias crianças que depositaram brinquedos e armas fictícias.