João Paulo II comemora 82 anos neste sábado O papa João Paulo II completa neste sábado 82 anos, num momento difícil para a Igreja Católica, que enfrenta a ausência de diálogo com os ortodoxos russos, a guerra no Oriente Médio e o escândalo dos casos de pedofilia no clero. Além disso, prossegue ainda a polêmica provocada pelas declarações de dois influentes cardeais a respeito de uma eventual renúncia do pontífice por razões de saúde. Oficialmente, o Vaticano considera "impossível" a hipótese da renúncia papal - posição reiterada pelo porta-voz da Santa Sé, Joaquín Navarro Valls, logo após as declarações, na quinta-feira, do influente cardeal alemão Joseph Ratzinger e do "papável" hondurenho Oscar Rodríguez Maradiaga. João Paulo II comemorará seu aniversário com 7.000 convidados - os Irmãos da Escolas Cristãs, um grupo de representantes da irmandade fundada no século XVII por João Batista de La Salle. O padre Alvaro Rodríguez, superior da ordem e irmão do ex-presidente da Costa Rica, apresentará as felicitações ao pontífice em nome dos milhões de fiéis da Igreja, na sala de audiências do Vaticano. Mesmo com saúde delicada, o papa iniciou nos últimos os preparativos para suas próximas viagens internacionais: quarta-feira, ele parte para o Azerbaidjão e a Bulgária - numa viagem que será um verdadeiro teste para seu precário estado de saúde - e, em julho, está prevista sua visita a Toronto para a Jornada Mundial da Juventude. Em seguida, irá para a Guatemala e México. Em meio a esses preparativos, é grande a preocupação com assuas enfermidades, que o deixam quase imobilizado, e com a rápida deterioração de seu estado físico geral. Os problemas de saúde começaram com um atentado na Praça de São Pedro, em maio de 1981, quando um tiro disparado pelo turco Ali Agca feriu João Paulo no abdome e o obrigou a submeter-se a uma cirurgia de cinco horas de duração. Em julho de 1992, foi operado de um tumor benigno no cólon. Em novembro de 1993, caiu e sofreu uma luxação nas costas, do lado direito, que o levou a nova cirurgia. Um anos depois, teve de colocar uma prótese por causa de uma fratura no fêmur. Em 1996, sofre uma quinta cirurgia, agora no intestino, para eliminar aderências de operações anteriores. Por fim, uma artrose no joelho direito, causada por um distúrbio ligado à idade, fez com que ele passasse a andar com dificuldade, precisando de um bastão para se apoiar e de ser transportado pelo papamóvel. Há nove anos, os primeiros sintomas do mal de Parkinson também apareceram, causando tremores, movimentos lentos, alterações da postura e do equilíbrio, voz monótona e falta de expressão facial.