João Paulo II ganha novo papamóvel O papa João Paulo II receberá amanhã de presente um novo papamóvel - um Mercedes-Benz ML430 em tom nacarado e com uma estrutura especial, que deverá estrear em sua viagem ao Canadá para a XVII Jornada Mundial da Juventude em julho próximo. Trata-se de "um classe M especial, de cor nácar, dotado de uma estrutura que permitirá ao Santo Padre acercar-se das pessoas que encontra durante suas viagens", informou hoje a Daimler-Chrysler ao dar a notícia sobre o papamóvel. A empresa automobilística indicou que o veículo será entregue amanhã ao papa, no final da audiência geral das quartas-feiras. O novo automóvel deverá ser estreado durante a próxima Jornada da Juventude que se celebrará em Toronto, no Canadá, entre 18 e 28 de julho, México. O auto se soma à coleção de papamóveis com que conta João Paulo, dos quais não se conhece o número exato, embora ele seja estimado entre 5 e 6, visto que às vezes são deixados em países visitados pelo papa de modo a facilitar sua reutilização em seu retorno ao país ou ao visitar outro da zona, sem ter que transportá-lo a partir de Roma. O primeiro Mercedes-Benz chegou ao Vaticano em 7 de novembro de 1930 e foi entregue ao papa Pio XI: era um 8 cilindros tipo limusine modelo Nurburg 460. Este automóvel ainda se encontra no Vaticano, funciona perfeitamente e é conservado no museu dos veículos papais. Trinta anos depois, foi João XXIII quem recebeu um 300D, totalmente automático e conversível, que atualmente está exposto no museu de Stuttgart da Daimler-Chrysler AG. Cinco anos depois, Paulo VI recebeu um Mercedes-Benz 600 Pullmann Landaulet e, mais tarde, um 300 SEL.