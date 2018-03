João Paulo II pede orações pela paz e anuncia beatificação O papa João Paulo II fez hoje um novo pedido pela paz no Oriente Médio. dirigindo-se a cerca de 40 mil fiéis reunidos hoje pela manhã na Praça São Pedro, ele pediu que rezassem para que "sejam coroados por êxito" os esforços para reatabelecer o respeito às pessoas e uma paz justa e duradoura na "Terra Santa". O papa beatificou hoje a niacaragüense Soror María Romero Meneses, a primeira beata da história da América Latina. Ela nasceu em 1902, em Granada, na Nicarágua, mas passou a maior parte de sua vida na Costa Rica, onde permaneceu por 46 anos, e morreu em León, em 1977. Na Praça São Pedro, onde foi realizada a missa solene, estavam os presidentes da Nicarágua e da Costa Rica, Enrique Bolaños e Miguel Angel Rodríguez, respectivamente, além de uma comitiva de cidadãos dos dois países, que gritaram de júbilo, quando o pontífice anunciou que a partir de hoje Sóror María contará com um dia no calendário romano para ser festejada como ocorre com todos os santos da Igreja, a cada dia 7 de julho. Nascida em uma família muito rica de origem espanhola, Sóror María, ingressou em 1929 na congregação de Filhas de Maria Auxiliadora (ordem religiosa salesiana para mulheres) e em 1930 foi enviada para a Costa Rica, onde fundou 36 orfanatos para crianças. Sua beatificação coincide com o centenário de seu nascimento.