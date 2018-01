João Paulo II visita a Bulgária, país suspeito de tentar matá-lo O papa João Paulo II iniciou nesta quinta-feira a visita de quatro dias à Bulgária, país ex-comunista implicado num atentado para matá-lo, e assegurou seu afeto pelo povo búlgaro "em todos os momentos de seu pontificado", numa alusão ao grave atentado de que foi vítima em 1981 e por trás do qual sempre se suspeitou que estivesse o serviço secreto búlgaro. O pontífice felicitou a minoria católica da Bulgária por sua resistência à opressão sofrida na era comunista. Aos 82 anos e com a saúde debilitada - embora parecendo mais enérgico e alerta do que no início de sua viagem, há dois dias - o pontífice chegou a fazer algumas declarações de improviso: "O papa é um ancião; por isso está sentado", disse. Incidente João Paulo II chegou a Sófia no início da noite, após ter rezado uma missa, pela manhã, para cerca de 5 mil pessoas no Palácio de Esportes em Baku, no Azerbaijão. No princípio da cerimônia ocorreu um pequeno incidente, quando um homem utilizando duas muletas conseguiu furar o esquema de segurança e ficou a 5 metros do altar onde estava o papa. Neste instante, seguranças do Azerbaijão agarraram o homem identificado como Kazim Azimov, que apenas queria tirar uma foto ao lado do pontífice. No final da missa, ele uniu-se a outros fiéis, recebendo a bênção do papa. 96ª viagem O avião papal aterrissou no aeroporto de Sófia, depois de atravessar o Mar Negro, para realizar a última etapa da 96ª viagem em 23 anos de pontificado. Esta é a primeira visita de um papa à Bulgária, um país de maioria cristã ortodoxa. A estadia de quatro dias será uma prova difícil para João Paulo II, que mostra sinais de precária saúde. Ele sofre do mal de Parkinson e de problemas causados por uma artrose no joelho direito. Sua saúde o impediu que realizasse o costumeiro ato de se ajoelhar e beijar o solo. Coração "Com grande alegria venho à Bulgária", disse, sendo ovacionado pelo público presente quando falou em búlgaro. "Estou agradecido a Deus por ter me concedido esse desejo, que mantive em meu coração". João Paulo II parabenizou o povo búlgaro pelas "extraordinárias contribuições em salvar milhares de vidas de judeus durante a Segunda Guerra Mundial". Apesar de lutar ao lado da Alemanha nazista durante a guerra, o país negou-se a deportar milhares de judeus para os campos de concentração. Injustiça Os búlgaros esperam que a visita do papa encerre de uma vez por todas os rumores sobre a intenção do serviço secreto do país de assassinar o papa, no atentado ocorrido em 1981. "Esta visita vai encerrar a injustiça que a Bulgária tem suportado nos últimos 20 anos", disse o ministro das Relações Exteriores, Solomon Pasi. Recebido por mais de 3 mil fiéis na praça Alexander Nevski e por autoridades políticas e religiosas - entre elas, o patriarca ortodoxo Maxim -, o pontífice referiu-se a outro tema sensível: o eventual ingresso do país na União Européia (UE). A Bulgária é a mais pobre das dez nações que pleiteiam a entrada, em 2004. Otimismo João Paulo II incentivou os búlgaros a verem o futuro com otimismo. "Se trata de um caminho que não é fácil nem livre de obstáculos." Saudando o patriarca Maxim, chefe espiritual de 6,5 milhões de cristãos ortodoxos no país, o papa desejou que a visita "sirva para reforçar o conhecimento mútuo para a reconstrução da unidade de todos os cristãos". Nesta sexta-feira o pontífice terá uma conversa reservada com Maxim antes de reunir-se com 4.500 intelectuais e membros da sociedade civil. No sábado, ele viaja ao mosteiro ortodoxo de São José de Rila, a 100 quilômetros da capital, para se encontrar com o primeiro-ministro Simeón. No domingo, em Plovdiv beatificará três sacerdotes búlgaros, executados em 1952 pelo regime comunista.