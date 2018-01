João Paulo II visita mosteiro na Bulgária O papa João Paulo II visitou, neste sábado, o Mosteiro de Rila, na Bulgária, um santuário nas montanhas que, durante séculos, inspirou a resistência da população local contra o domínio otomano. Ele foi recebido pelo ex-rei e atual primeiro-ministro búlgaro, Simeon Saxe-Coburg, que o conduziu ao túmulo de seu pai, o rei Bóris III. "O fato de ele ter vindo à Bulgária é importante, mas vê-lo rezar no túmulo de meu pai foi emocionante, algo que não tenho palavras para descrever", disse Saxe-Coburg. João Paulo II viu os afrescos e ícones do mosteiro, mas o próprio primeiro-ministro admitiu ter feito o possível para encurtar a visita por causa do estado de saúde do papa. "Ficou óbvio que seu estado mental é bem melhor do que sua condição física", afirmou Saxe-Coburg, que conversou em italiano com o papa. Os apelos de João Paulo II em favor da união entre católicos e ortodoxos e seus elogios à resistência dos sacerdotes na era comunista mal foram ouvidos. "O estado do papa é evidente para todos", disse o porta-voz do Vaticano, Joaquin Navarro-Valls. "Ele vai continuar a fazer suas viagens, dentro de suas limitações." Mas um importante religioso ortodoxo acredita que, em pouco tempo, João Paulo II não poderá mais viajar. "Sua missão é seu desejo, mas acho que as pessoas que o acompanham deveriam aconselhá-lo a parar", disse o metropolitano Simeon. "Quem de nós poderia fazer o que ele está fazendo? Ninguém além dele. Ele está sofrendo como Cristo." Nesta viagem, que incluiu o Azerbaijão, o papa, de 82 anos, conseguiu ler apenas pequenos trechos de seus discursos, seguros com mãos trêmulas. Sua fragilidade alarmou os anfitriões búlgaros. Em julho, João Paulo II deve visitar Canadá, México e Guatemala. Em agosto, está prevista uma viagem à sua terra natal, Polônia e, em setembro, ele deve ir à Croácia, para uma cerimônia de beatificação.