Jobim contesta Alencar sobre bomba iraniana O ministro da Defesa brasileiro, Nelson Jobim, contestou ontem a tese do vice-presidente, José Alencar, que, na terça-feira, quando estava no exercício da Presidência da República, declarou que o Irã tem o direito de ter armas nucleares para "fins pacíficos", com o objetivo de "dissuadir" os inimigos.